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Tesla начнёт установку домашних батарей Powerwall в Японии

Tesla начнёт установку домашних батарей Powerwall в Японии

Производитель электромобилей и аккумуляторов Tesla заявил во вторник, что следующей весной начнёт установку своих домашних аккумуляторов Powerwall в Японии.

Стоимость батареи Powerwall ёмкостью 13,5 кВт∙ч, способной хранить энергию, генерируемую солнечными панелями, составит 990 000 иен (около $9135). В цену входит система Backup Gateway для управления подключением к сети. Затраты на установку батарей и розничный налог ложатся на плечи клиентов.

Продажи Powerwall будут производиться Tesla на своём веб-сайте или через сторонние компании. Tesla принимает заказы в Интернете от японских клиентов с 2016 года, но до сих пор не объявляла, когда приступит к установке батарей, сообщила представитель компании.

По материалам 3dnews.ru
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