Туристы, побывавшие во Франции, получают незаконные дорожные штрафы

Иностранные туристы, которые во время отдыха во Франции арендовали автомобили, по возвращении к себе домой стали в массовом порядке получать незаконные дорожные штрафы. В прессе заговорили о новом виде мошенничества.

Канадец, арендовавший в Париже автомобиль всего на один день, после возвращения на родину получил 27 штрафных квитанций за нарушение скоростного режима. Причем, все они датированы числами, когда его уже не было во Франции.

«Я был доволен арендой. Сотрудники агентства вели себя очень вежливо. С машиной никаких проблем не было. Вот только через две недели после того, как я вернулся в Канаду, мне стали приходить штрафные квитанции. Сейчас их уже 27 штук. И все они ложные», — сказал канадец, ставший жертвой мошенничества.

Британец, который не был во Франции с 2016 года, в 2019 году получил 50 штрафных квитанций за превышение скорости на французских дорогах. Все нарушения датированы нынешним годом.