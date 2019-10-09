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Судьям ВС хотят урезать зарплаты

Судьям ВС хотят урезать зарплаты

Уровень оплаты труда судей Верховного Суда должен соответствовать качеству их работы, которое также должно измениться в результате разгрузки суда.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в парламенте.

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“К сожалению, сегодня их количество не соответствует качеству работы, потому что даже сегодня мы говорим о том, что очень большое количество дел находится в судах, не смотря на то, что количество судей 200, а не 100. Уровню же заработных плат позавидует любой в этом государстве. Исходя из этого, надо привести к единым показателям: и уровень оплаты, и качество работы”, – отметил Разумков.

При этом он добавил, что Верховный Суд надо будет разгрузить от чрезмерного количества дел. Для этого, по словам Разумкова, нужно, чтобы большая часть дел оставалась на уровне судов первой инстанции.

Также он отметил, что большинство замечаний от иностранных партнеров были учтены в проекте закона 1008.

По материалам УНН
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