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В налоговой рассказали, повлиял ли на поступление налогов переход на использование IBAN

В налоговой рассказали, повлиял ли на поступление налогов переход на использование IBAN

Переход Государственной налоговой службы на использование бюджетных счетов по международному стандарту номера банковского счета (IBAN) не отразился на объемы поступлений средств в бюджеты.

Об этом сообщают в пресс-службе ГНС.

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«Переход Государственной налоговой службы Украины с 1 октября 2019 года на международные стандарты IBAN прошел без сбоя в наполнении государственного и местных бюджетов. Все средства, уплаченные налогоплательщиками, зачислены на бюджетные счета, открыты в соответствии с требованиями стандарта IBAN”, – говорится в сообщении налоговой.

Там отмечают, что в целом Государственная налоговая служба обслуживает 340 тысяч бюджетных счетов. Переход на новый формат бюджетного счета там сопровождали разъяснительной работой с налогоплательщиками.

Справка Finance.ua:

  • С 1 ноября формат IBAN станет обязательным для всех банковских счетов. В частности, осуществить перевод средств можно будет только на счета, указанные в формате IBAN.
  • В новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.
По материалам Finance.UA
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