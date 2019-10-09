В налоговой рассказали, повлиял ли на поступление налогов переход на использование IBAN

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Переход Государственной налоговой службы на использование бюджетных счетов по международному стандарту номера банковского счета (IBAN) не отразился на объемы поступлений средств в бюджеты.
Об этом сообщают в пресс-службе ГНС.
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«Переход Государственной налоговой службы Украины с 1 октября 2019 года на международные стандарты IBAN прошел без сбоя в наполнении государственного и местных бюджетов. Все средства, уплаченные налогоплательщиками, зачислены на бюджетные счета, открыты в соответствии с требованиями стандарта IBAN”, – говорится в сообщении налоговой.
Там отмечают, что в целом Государственная налоговая служба обслуживает 340 тысяч бюджетных счетов. Переход на новый формат бюджетного счета там сопровождали разъяснительной работой с налогоплательщиками.
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