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Долг Коломойского перед Приватбанком ежедневно растет на 500 тысяч долларов

Долг Коломойского перед Приватбанком ежедневно растет на 500 тысяч долларов

Сумма исковых требований Приватбанка к экс-владельцам Коломойскому и Боголюбову, которую банк пытается возместить в Высоком суде Лондона, каждый день растет на 500 тысяч долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам победы Приватбанка в апелляционном суде Англии и Уэльса на решение о несоответствии исковых требований банка к бывшим владельцам юрисдикции этого суда.

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“Основная сумма иска банка в момент инициирования составила 1,9 млрд долларов, в дальнейшем составила 2,6 млрд долларов и сейчас составляет около 3 млрд долларов, с учетом продолжающих начисляться процентов в размере 500 тысяч долларов ежедневно”, – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что до национализации из Приватбанка средства выводились путем выдачи кредитов подконтрольным Коломойскому компаниям. За эти средства компании покупали марганцевую руду, яблочный сок и другие товары “в нереальном количестве” по договорам, которые были фиктивными.

Апелляционное решение по делу Приватбанка против экс-владельцев в Лондоне содержит 278 пунктов, каждый из которых принят в пользу банка.

Это решение суда означает, что всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова сохраняется: олигархам еженедельно разрешено использовать не более 20 тысяч фунтов стерлингов.

По материалам Економічна Правда
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