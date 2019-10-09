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Украина закачала рекордный за десять лет объем газа (инфографика)

Украина закачала рекордный за десять лет объем газа (инфографика)

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 13 октября 2019 года достигли 21 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

Как отметили в пресс-службе, объем газа в хранилищах на 4,4 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату.

“Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачивание газа в ПХГ продолжается”, – говорится в сообщении НАК.

Отметим, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 2 октября 2019 года составляли 20,5 млрд кубометров.

По материалам РБК-Украина
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