Украина закачала рекордный за десять лет объем газа (инфографика)

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Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 13 октября 2019 года достигли 21 млрд кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
Как отметили в пресс-службе, объем газа в хранилищах на 4,4 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату.
“Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачивание газа в ПХГ продолжается”, – говорится в сообщении НАК.
Отметим, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 2 октября 2019 года составляли 20,5 млрд кубометров.
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