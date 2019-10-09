Porsche и Boeing займутся разработкой летающего электротранспорта (фото)

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Компании Porsche и Boeing работают над разработкой концепта полностью электрического воздушного транспортного средства с вертикальным взлетом и посадкой.
Об этом сообщает пресс-служба Porsche.
Отмечается, что компании подписали меморандум взаимопонимания с целью исследования возможностей премиум-рынка воздушного городского автотранспорта.
“Обе компании намерены поднять движение транспорта в воздух. Это партнерство только усилит уникальные рыночные преимущества обеих компаний, позволяя получить ценные данные для исследования будущего премиум-рынка воздушного городского автотранспорта”, – говорится в сообщении.
“Бренд Porsche намерен расширить свою сферу деятельности как производителя спорткаров и стать ведущим брендом премиальных транспортных средств. В долгосрочной перспективе это может означать переход в третье измерение путешествий”, – заявил Детли фон Платен, член Исполнительного комитета по продажам и маркетингу компании Porsche AG.
Компании в рамках сотрудничества соберут международную команду, которая будет работать над различными аспектами воздушного движения в городе, среди которых будет анализ потенциала рынка транспортных средств премиум-рынка и возможные кейсы использования.
Также сообщается, что Boeing, Porsche и исследовательская компания Aurora Flight Sciences (дочернее предприятие Boeing) работают над разработкой концепта полностью электрического воздушного транспортного средства с вертикальным взлетом и посадкой.
Над созданием и тестированием прототипа будут работать инженеры обеих компаний, а также работники дочерних компаний Porsche – PorscheEngineering Services GmbH и F. StudioA. Porsche.
“Основой этого сотрудничества является наше стремление создать безопасную и эффективную новую экосистему движения. Это также открывает для нас возможность исследования разработки воздушного городского транспортного средства в премиум-сегменте в партнерстве с инновационным автомобильным брендом”, – заявил Стив Нордлунд, вице-президент и генеральный директор Boeing NeXt.
По его словам, организация работает над фундаментом экосистемы транспортного движения следующего поколения, в которой беспилотные и управляемые транспортные средства смогут безопасно сосуществовать.
Фото: porsche.ua
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