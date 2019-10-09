Sony в день анонса PlayStation 5 уволила десятки сотрудников

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Если анонс PlayStation 5 для геймеров стал пускай маленьким, но праздником, то для большого числа сотрудников игрового подразделения Sony в Европе и Америке это оказался день прощания. В компании готовится реструктуризация, под сокращение попали десятки человек из офисов по обе стороны Атлантики. В основном это отделы пиара и маркетинга.
Как передает издание Video Games Chronicle со ссылкой на свои источники, в рамках глобальной перестройки главенство в Sony Interactive Entertainment на себя возьмет американский офис. Он возглавит общий контроль над развитием бренда PlayStation. Ранее из японского отдела ушел глава Ацуси Морита.
Некоторые сотрудники компании опечалены тем фактом, что увольнения произошли в день анонса PlayStation 5. Из-за этого вся ситуация с сокращениями оказалась «затоптанной» новостями о будущей игровой приставке.
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