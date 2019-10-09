Apple удалила приложение, что позволяло отслеживать перемещение полиции в Гонконге

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Американская компания Apple удалила из App Store приложение, которое использовали участники протеста в Гонконге, чтобы отслеживать местонахождение полицейских. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что Apple провела расследование, получив множество отзывов по поводу применения HKmap.live, в котором на карте были отмечены локации, где находятся полицейские. По итогам проверки компания выяснила, что приложение “использовали такими способами, что угрожали правоохранительным органам и жителям Гонконга”. После этого было принято решение удалить приложение из App Store.
По данным агентства, злоумышленники могли использовать HKmap.live, чтобы устраивать засады на полицейских, а также для того, чтобы планировать нападения на местных жителей в местах, где поблизости нет сотрудников правоохранительных органов.
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