Toyota показала концепт автомобиля с "искусственным интеллектом" (фото)

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На автосалоне в Токио компания Toyota представит новый футуристический электрокар LQ.
Модель является логическим развитием концепта Toyota «Concept-i», представленного в 2017 году на выставке потребительской электроники CES.
Электромобиль выполнен в габаритах 4,530×1,840×1,480 мм с колесной базой 2,700 мм и весом 1680 кг, он вмещает четырех человек и способен проехать от полного заряда батарей неназванной емкости порядка 300 км.
Одной из главных «фишек» концепта Toyota LQ выступает встроенный искусственный интеллект «Yui», который обучается во время взаимодействия с водителем, чтобы впоследствии установить тесную связь «человек-машина» и обеспечить персонализированную поддержку и, естественно, автономное управление четвертого уровня.
Разработка «Yui» и автономной системы управления велась совместно с Toyota Research Institute (TRI), при этом с июня по сентябрь 2020 года пройдут публичные тесты системы «Toyota Yui Project Tours 2020», во время которых обычные пользователи получат возможность воспользоваться ИИ.
«Yui» будет отслеживать эмоциональное состояние водителя и уровень стресса, чтобы в случае необходимости обеспечить необходимую безопасность и комфорт. В частности, ИИ будет использовать интерактивную голосовую связь, встроенную в сидения систему массажа, подсветку салона, кондиционирование и даже ароматы и музыку. Если с эмоциями все в порядке, то ИИ будет озвучивать необходимую информацию, включая навигацию, степень загруженности дорог, точки интереса и т.д.
Система автоматического вождения четвертого уровня (SAE2 Level 4) позволит водителю вовсе не прикасаться к рулю от начала и до завершения поездки. Система автоматической парковки Automated Valet Parking System была разработана совместно с Panasonic, она не только припаркует электромобиль с минимальным зазором между автомобилями (порядка 20 см, для экономии пространства), но и самостоятельно найдет свободное в место в заданном районе. Система использует камеры, сонары и радары концепта, а также способна подключаться к камерам видеонаблюдения на парковке для более полной картины.
Концепт Toyota LQ также оснащается дисплеем Augmented Reality Head’s Up Display (AR-HUD) дополненной реальности от Panasonic; массажными креслами с вентиляцией от Toyota Boshoku; информативной умной подсветкой салона (указывает на режим движения авто/ручной, к кому конкретно обращается ИИ и т.д.); фары с проекцией данных на дорогу для водителя и пешеходов.
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