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Налоговики собрали на 1 млрд грн налогов больше, чем должны были

Налоговики собрали на 1 млрд грн налогов больше, чем должны были

За первые 9 месяцев 2019 года Государственная налоговая служба собрала на 1 миллиард гривен больше налогов, чем было запланировано в бюджете за этот период.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

«Так, в общий фонд государственного бюджета за 9 месяцев текущего года собрано 448,6 млрд грн. Это на 1 млрд грн превышает запланированные показатели и на 65,1 млрд грн превышает показатели января — сентября прошлого года», — сообщают в налоговой.

Там надеются, что положительная динамика сбора налогов сохранится и в дальнейшем, а к концу 2019 года ГНС выполнит план по сбору налогов.

В то же время в последнем квартале 2019 года налоговики планируют больше работать с рисковыми налогоплательщиками и меньше прибегать к силовым методам.

По материалам hromadske.tv
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