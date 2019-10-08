Верховная Рада даст Киеву больше денег на дороги и детские сады

Киевский бюджет может уже в следующем году пополниться дополнительными 11 млрд гривен. Это случится, если депутаты поддержат инициативы своего коллеги от партии «Слуга народа» и одного из потенциальных преемников Виталия Кличко на посту столичного градоначальника Александра Ткаченко.

Депутат предложил внести изменения Бюджетный кодекс и увеличить долю киевской казны при распределении налога на доходы физлиц. Сейчас столица получает по этой статье порядка 22,2 млрд грн. Что составляет примерно 65% от всех налоговых поступлений местной казны.

Однако, заверяет автор инициативы, этого катастрофически мало. К тому же по отношению к Киеву применяются дискриминационные нормы. В то время как остальные города Украины получают 75% от собираемого НДФЛ, столице достается всего 40%.

И это при том, что около 2 млн жителей мегаполиса не имеют местной регистрации, а ежедневно в столицу на работу приезжают порядка 400 тыс. человек. Что не приносит дохода казне, но создает серьезную нагрузку на инфраструктуру, поясняет автор законопроекта №2254, который был зарегистрирован в Верховной Раде 10 октября.