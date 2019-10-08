Украина и Турция создадут совместное предприятие по разработке боевых беспилотников

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Украинская сторона займется разработкой двигателей для соответствующих БПЛА, рассказал в интервью Радио НВ генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.
«Первое совместное предприятие с иностранцами мы подписали всего лишь месяц назад. Это с мощнейшим, очень современным турецким частным производителем боевых беспилотников. Я как раз был на заводе полторы недели назад. Мы создаем совместное предприятие — наши двигатели, и все остальное, и станем эксклюзивным поставщиком таких боевых дронов», — сообщил он.
Как отметил Абромавичус, эти беспилотники весом до одной тонны будут высокоточным оружием.
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