Украина и Турция создадут совместное предприятие по разработке боевых беспилотников

Украинская сторона займется разработкой двигателей для соответствующих БПЛА, рассказал в интервью Радио НВ генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

«Первое совместное предприятие с иностранцами мы подписали всего лишь месяц назад. Это с мощнейшим, очень современным турецким частным производителем боевых беспилотников. Я как раз был на заводе полторы недели назад. Мы создаем совместное предприятие — наши двигатели, и все остальное, и станем эксклюзивным поставщиком таких боевых дронов», — сообщил он.

Как отметил Абромавичус, эти беспилотники весом до одной тонны будут высокоточным оружием.