Количество пользователей интернета в Украине выросло на 7% - исследование

Количество регулярных интернет-пользователей к концу 3 квартала 2019 года выросло на 7% – до 22,96 миллионов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией Factum Group по заказу Интернет-ассоциации Украины.

“Одной из причин такого роста является “смартфонизация” населения. На сегодня 22% пользователей заходят в интернет исключительно с помощью смартфонов. Для значительной части новых пользователей смартфон в 2019 году стал первым и единственным устройством для доступа к сети”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что доля пользователей интернета составляет 71% (22,96 млн), у 65% интернет есть дома.

В городах с населением более 100 000 жителей к концу сентября интернет-проникновение возросло с 71% до 74%, в населенных пунктах с населением менее 100 000 жителей – с 53% до 70%, а в селах – с 53% до 58%.

“Продолжается выравнивание структуры интернет-пользователей в соответствии со структурой населения. Этот процесс уже фактически завершен по гендерному показателю, и продолжается по другим показателям: региональному, профессиональному, образовательному, уровню доходов, возрастному.

Почти все население Украины в возрасте до 35 лет – интернет-пользователи”, – заявили в ассоциации.

Наиболее активны в интернете украинцы в возрасте от 15 до 24 лет – среди них интернетом пользуются 97%, люди от 25 до 34 лет – 96%, пользователей старше 65 лет – уже 29% (год назад было только 14%). Доля женщин в общем количестве интернет-пользователей составляет 52%.