Зеленский назвал отрасли, которым необходимо ввести льготное налогообложение

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В Украине необходимо ввести льготное налогообложение в сферах инноваций, образования, медицины и экологии.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона.
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По словам Президента, льготные налоги нужны тем отраслям, которые очень быстро развиваются в мире.
“То есть мы должны расставлять приоритеты… Для меня приоритетны, но я думаю, что правительство со мной может не согласиться, – это все инновационные технологии, образование и все, что с этим связано, медицина”, – сказал он.
При этом Президент добавил, что сейчас нет ни одного шага навстречу развитым экотехнологиям.
“Потому что мы очень богатая страна: у нас есть и вода, и земля. И это нужно защищать. Кстати, нужно помогать фермерам”, – отметил глава государства.
- инвалиды первой и второй группы;
- физические лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- пенсионеры (по возрасту);
- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”;
- физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.
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