Зеленский назвал отрасли, которым необходимо ввести льготное налогообложение

В Украине необходимо ввести льготное налогообложение в сферах инноваций, образования, медицины и экологии.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

Читайте также: Прожиточный минимум в 2020 году вырастет до 4,3 тыс. грн – Президент

По словам Президента, льготные налоги нужны тем отраслям, которые очень быстро развиваются в мире.

“То есть мы должны расставлять приоритеты… Для меня приоритетны, но я думаю, что правительство со мной может не согласиться, – это все инновационные технологии, образование и все, что с этим связано, медицина”, – сказал он.

При этом Президент добавил, что сейчас нет ни одного шага навстречу развитым экотехнологиям.

“Потому что мы очень богатая страна: у нас есть и вода, и земля. И это нужно защищать. Кстати, нужно помогать фермерам”, – отметил глава государства.

Мои Fiнансы:

Согласно положениям Налогового кодекса Украины, льготы по налогу на прибыль предусмотрены для некоторых видов предприятий и видов деятельности.

Среди физлиц, от уплаты земельного налога освобождаются:

- инвалиды первой и второй группы;

- физические лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

- пенсионеры (по возрасту);

- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”;

- физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.