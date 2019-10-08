Межбанк: что ждать от курса перед тройкой выходных

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В пятницу ситуация на валютном рынке может снова преподнести сюрпризы по движению курса в течение дня за счет разнонаправленного влияния нескольких факторов:
1) Пятничный эффект в сочетании с предстоящими тремя выходными в Украине и в США. Те из компаний, которые вчера не успели завершить свои валютные операции перед длинными выходными ( суббота – понедельник), постараются сделать это в первой половине дня, чтобы уже окончательно потом «не зависнуть» с товарами и своими расчетами практически до вторника. Это увеличит статистику в первые три часа сессии и может за счет одновременного выхода многих игроков быстро менять тренд по курсу на межбанке. Вторая половина торгов (после 14:00) уже будет очень вялой и малообъемной, что позволит спекулянтам при желании “погонять” курс в любую сторону. Учитывая, что в США понедельник тоже выходной (День Колумба) – оперативность клиентов в части расчетов по доллару сегодня будет максимальной;
2) Значительный рост ликвидности в банковской системе. Корсчета банков взлетели на утро пятницы сразу на 14,5 млрд гривен – до 59,2 млрд, что создаст определенное давление на валютный рынок. Часть этих клиентских ресурсов уйдет на короткие депозиты в банках до 15 октября, но часть – может выйти и на межбанк в виде нерезидентских покупок валюты после погашений на этой неделе ОВГЗ на 6,4 млрд гривен. Эти гривневые ресурсы у нерезидентов и способны быстро взорвать котировки, если их владельцы решат выводить полученные деньги за границу;
3) Наличный рынок. Тут пока идет плавное снижение ценников как покупки, так и продажи, что работает в пользу гривны. Средний спред по доллару составляет 15-20 копеек, что говорит о том, что владельцы обменок пока не прогнозируют скачков котировок межбанка и работают только в формате “с оборота”.
Но как и вчера – если на межбанке валютные риски увеличатся — наличный рынок немедленно будет реагировать на ситуацию на торгах повышением своих курсов.
НБУ в случае излишка предложения доллара на торгах снова выйдет через Matching с его скупкой, чем удержит доллар от существенного проседания.
Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,35-24,55 гривен при объемах операций до $ 160-180 млн и заключении до 430 сделок.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,30-24,60 и продажа 24,65-25,05 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,49/ 24,53
евро – 26,99 / 27,00
российский рубль – 0,378/ 0,379
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