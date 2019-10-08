Третья ежегодная конференция Admitad Expert Kiev 2019 от профессионалов affiliate-маркетинга в Украине

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18 октября в Киеве пройдет конференция Admitad Expert Kiev 2019 – главное событие года для всех, кто хочет узнать больше о CPA-маркетинге и продвижении онлайн.
На Admitad Expert Kiev 2019 традиционно будет два тематических потока: финансы и e-commerce. Более 10-ти докладов от топовых спикеров, новые кейсы от рекламодателей и истории успеха веб-мастеров, чтобы каждый посетитель мероприятия получил полезные знания.
В этом году хедлайнером нашей конференции станет Олег Гороховский – сооснователь Monobank, который поделится секретом, как стать лидером на рынке, а также расскажет о перспективах и планах на будущее.
На конференции также выступят с докладами эксперты из moneyveo, Prom, Hotline.finance, Retail Rocket, Сушия и Цитрус.
Только на конференции Admitad Expert Kiev 2019 рекламодатели делятся своими реальными историями успеха в CPA и рекомендациями для веб-мастеров — как успешно зарабатывать на партнерской программе.
На мероприятии соберутся более 450 участников, среди которых топовые веб-мастера, лидеры интернет-маркетинга и крупнейшие рекламодатели из ниш e-commerce, mobile, finance, travel и онлайн-сервисы.
Admitad Expert Kiev 2019 — это не только полезные доклады, но и новые знакомства и контакты. Здесь вы сможете найти новых партнеров среди лучших веб-мастеров и рекламодателей, договориться о сотрудничестве и пообщаться в неформальной обстановке с командой Admitad после официальной части.
Следите за информацией, обновлением программы, новыми спикерами и темами выступлений на сайте или в группе на Facebook.
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