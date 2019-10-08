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Украина обновила рекорд по импорту автогаза

Украина обновила рекорд по импорту автогаза

В сентябре объемы поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украину выросли на 42 000 тонн по сравнению с августом, до 171 600 тонн. Это максимальный месячный показатель импорта.

Об этом сообщает профильное издание Argus.

По данным издания, больше всего автогаза в сентябре было ввезено по железной дороге – 115 500 тонн, или 67,3% всех поставок. Далее следуют поставки автомобильным (19,9%) и морским транспортом (12,8).

В предыдущий раз максимальные объемы импорта были зафиксированы два месяца назад – в июле, когда в страну было ввезено 170 800 тонн сжиженного газа.

За январь-сентябрь, согласно подсчетам издания, Украина импортировала 1,2 млн тонн СУГ, увеличив поставки с аналогичным периодом предыдущего года на 126 100 тонн. Рост импорта был вызван усилением спроса на автогаз.

По материалам Корреспондент.net
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