Нафтогаз в текущем году обеспечил 15% доходов госбюджета

Группа Нафтогаз за три квартала 2019 года обеспечила 15% поступлений госбюджета, уплатив 83,7 млрд грн налогов и дивидендов.

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

“Группа Нафтогаз за 9 месяцев 2019 года уплатила в госбюджет 83,7 млрд грн налогов и дивидендов. Это около 15% общих доходов государственного бюджета за этот период”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, по результатам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 137,8 млрд грн.