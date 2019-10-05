Укрзализныця увеличила срок продажи билетов на поезда восточного направления

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Укрзализныця увеличила срок предварительной продажи билетов в целом на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда Интерсити+ № 712/711 Киев – Константиновка.
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Теперь билеты на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда.
Стоит отметить, что предварительная продажа билетов на первые сутки продажа начинается с 08:00.
Поезда, на которые действует предзаказ:
• № 10/9 – Киев – Мариуполь,
• № 20/19 – Киев – Лисичанск,
• № 45/46 – Ужгород – Лисичанск,
• № 70/69 – Львов – Мариуполь,
• № 84/83 – Киев – Мариуполь,
• № 92/91 – Одесса – Константиновка,
• № 96/95 – Мариуполь – Харьков, Бахмут,
• № 116/136 – 135/115 – Киев – Бердянск, Покровск,
• № 124/123 – Киев – Константиновка,
• № 126/125 Киев – Константиновка,
• № 138/137 – Хмельницкий – Лисичанск,
• № 140/139 – Днепр – Лисичанск,
• № 142/141 – Львов – Бахмут,
• № 142/141 – Одесса – Мариуполь,
• № 205/206 – Покровск – Харьков,
• № 215/216 – Покровск – Новоалексеевка.
Купить билеты на поезда можно в железнодорожных кассах и онлайн.
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