Автоматизация банковской деятельности может уничтожить еще 200 тысяч рабочих мест

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Согласно отчету банковской холдинговой компании, предоставляющей финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико Wells Fargo, благодаря использованию в банковской отрасли чат-ботов и другого автоматизированного программного обеспечения в течение ближайших 10 лет могут быть ликвидированы 200 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает издание Dice.
Сфера обслуживания клиентов может столкнуться с массовыми сокращениями сотрудников, в то же время технические специалисты и специалисты по продажам пострадают намного меньше. Исследователи сообщают, что некоторые люди даже не знают, что общаются с ботами, а не живыми людьми, они привычным для себя образом отвечают на вопросы.
Ранее в 2019 году был опубликован аналитический отчет McKinsey & Co., в котором предполагалось, что из-за автоматизации ряды банкиров и других офисных работников могут сократиться примерно на треть. Например, более серьезное программное обеспечение для бизнес-аналитики позволит банкам сокращать численность трейдеров. Один из авторов доклада Мэтью Стейнерт отметил, что для достижения большего успеха руководители смогут объединить новые технические возможности с традиционными методами продаж.
Отмечается, что автоматизация значительно повлияет не только на развитие банковской сферы. Так, компания PepsiCo в феврале нынешнего года объявила о сокращении значительной части сотрудников в рамках плана, который предполагает масштабную автоматизацию и внедрение оптимизации бизнес-моделей.
Исследования свидетельствуют о том, что поколение Z обеспокоено автоматизацией, так как ее влияние на эти процессы растет.
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