0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Автоматизация банковской деятельности может уничтожить еще 200 тысяч рабочих мест

Автоматизация банковской деятельности может уничтожить еще 200 тысяч рабочих мест

Согласно отчету банковской холдинговой компании, предоставляющей финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико Wells Fargo, благодаря использованию в банковской отрасли чат-ботов и другого автоматизированного программного обеспечения в течение ближайших 10 лет могут быть ликвидированы 200 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает издание Dice.

Сфера обслуживания клиентов может столкнуться с массовыми сокращениями сотрудников, в то же время технические специалисты и специалисты по продажам пострадают намного меньше. Исследователи сообщают, что некоторые люди даже не знают, что общаются с ботами, а не живыми людьми, они привычным для себя образом отвечают на вопросы.

Ранее в 2019 году был опубликован аналитический отчет McKinsey & Co., в котором предполагалось, что из-за автоматизации ряды банкиров и других офисных работников могут сократиться примерно на треть. Например, более серьезное программное обеспечение для бизнес-аналитики позволит банкам сокращать численность трейдеров. Один из авторов доклада Мэтью Стейнерт отметил, что для достижения большего успеха руководители смогут объединить новые технические возможности с традиционными методами продаж.

Отмечается, что автоматизация значительно повлияет не только на развитие банковской сферы. Так, компания PepsiCo в феврале нынешнего года объявила о сокращении значительной части сотрудников в рамках плана, который предполагает масштабную автоматизацию и внедрение оптимизации бизнес-моделей.

Исследования свидетельствуют о том, что поколение Z обеспокоено автоматизацией, так как ее влияние на эти процессы растет.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.