Все будет Bla Bla Bar Kyiv – присоединяйтесь

В Киеве готовится к открытию пространство на несколько десятков заведений под общим брендом Bla Bla Bar . Авторы концепции собираются объединить на одной локации – в комплексе «Торонто-Киев», ул. Большая Васильковская 100 – 36 разнообразных баров и 5 ресторанов.

Бары давно перестали быть местом, куда ходят «по особым случаям» или чтобы просто напиться. Сегодня – это часть жизни горожанина и одни из туристических must see, помимо достопримечательностей. Сюда приходят как за приятным общением, так и чтобы побыть в одиночестве. Посетители умеют ценить и вкусовую, и эстетическую составляющую, ищут соответствующую их настроению атмосферу.

Идея Bla Bla Bar в том, чтобы объединить под одной крышей самые разные концепции – от узнаваемых и уже состоявшихся барных проектов до новичков, способных зацепить своей смелостью и новизной. Все вместе они создадут уникальное пространство для приятных встреч близких по духу людей, ярких вечеринок и досуга закрытых сообществ.

В Киеве Bla Bla Bar территорию площадью 2 900 кв. м в деловом центре столицы и сможет принимать до 5 000 гостей еженедельно. Вступить в проект более чем комфортно. Разовой инвестиции в сумме от $20 000 до $35 000 будет достаточно, чтобы реализовать свою концепцию бара – от разработки дизайна до покупки оборудования и мебели. Окупаемость проекта 12 месяцев – по расчетам авторов проекта это средний срок возврата вложенных средств.

Такой доступный порог вхождения позволяет обеспечить сама концепция проекта. Управляющая компания берет на себя закупку оборудования и мебели, централизованную поставку алкоголя и другой продукции, необходимой для полноценного функционирования бара.

С Bla Bla Bar ваша мечта создать свой бар может легко стать реальностью!