Все будет Bla Bla Bar Kyiv – присоединяйтесь

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В Киеве готовится к открытию пространство на несколько десятков заведений под общим брендом Bla Bla Bar. Авторы концепции собираются объединить на одной локации – в комплексе «Торонто-Киев», ул. Большая Васильковская 100 – 36 разнообразных баров и 5 ресторанов.
Бары давно перестали быть местом, куда ходят «по особым случаям» или чтобы просто напиться. Сегодня – это часть жизни горожанина и одни из туристических must see, помимо достопримечательностей. Сюда приходят как за приятным общением, так и чтобы побыть в одиночестве. Посетители умеют ценить и вкусовую, и эстетическую составляющую, ищут соответствующую их настроению атмосферу.
Идея Bla Bla Bar в том, чтобы объединить под одной крышей самые разные концепции – от узнаваемых и уже состоявшихся барных проектов до новичков, способных зацепить своей смелостью и новизной. Все вместе они создадут уникальное пространство для приятных встреч близких по духу людей, ярких вечеринок и досуга закрытых сообществ.
В Киеве Bla Bla Bar территорию площадью 2 900 кв. м в деловом центре столицы и сможет принимать до 5 000 гостей еженедельно. Вступить в проект более чем комфортно. Разовой инвестиции в сумме от $20 000 до $35 000 будет достаточно, чтобы реализовать свою концепцию бара – от разработки дизайна до покупки оборудования и мебели. Окупаемость проекта 12 месяцев – по расчетам авторов проекта это средний срок возврата вложенных средств.
Такой доступный порог вхождения позволяет обеспечить сама концепция проекта. Управляющая компания берет на себя закупку оборудования и мебели, централизованную поставку алкоголя и другой продукции, необходимой для полноценного функционирования бара.
С Bla Bla Bar ваша мечта создать свой бар может легко стать реальностью!
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