Программист создал операционную систему для апокалипсиса

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Разработчик Вирджил Дюпра представил новую операционную систему Collapse OS. В отличие от большинства современных аналогов, она не может похвастаться дизайнерским интерфейсом — зато крайне нетребовательна к железу и создана, по словам её создателя, на случай апокалипсиса.
По мнению программиста, в случае глобальной катастрофы вся современная электроника и мощные компьютеры будут уничтожены — но люди, обладающие достаточным количеством знаний, смогут создать собственное железо, сконструировав компьютер с нуля. В плане системных требований Collapse OS крайне неприхотлива. Алгоритм её работы предусматривает полную индивидуальную сборку, а в качестве комплектующих для работы ОС можно использовать компоненты, найденные на постапокалиптической свалке.
Для запуска системы, по утверждению разработчика, достаточно 8 КБ свободного дискового пространства и 56 КБ оперативной памяти. Зарубиться в Fallout на таком ПК не получится — зато можно будет редактировать текстовые документы и компилировать исходные файлы ассемблера для широкого спектра микроконтроллеров и процессоров. Заявлена и поддержка широкого спектра устройств хранения. По словам Дюпра, в ситуации, когда человечеству придётся буквально выживать, необходимость в такой «всеядной ОС» будет невероятно высока. По случаю релиза операционной системы разработчик выложил её в свободный доступ.
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