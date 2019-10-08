0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 159 0

Программист создал операционную систему для апокалипсиса

Программист создал операционную систему для апокалипсиса

Разработчик Вирджил Дюпра представил новую операционную систему Collapse OS. В отличие от большинства современных аналогов, она не может похвастаться дизайнерским интерфейсом — зато крайне нетребовательна к железу и создана, по словам её создателя, на случай апокалипсиса.

По мнению программиста, в случае глобальной катастрофы вся современная электроника и мощные компьютеры будут уничтожены — но люди, обладающие достаточным количеством знаний, смогут создать собственное железо, сконструировав компьютер с нуля. В плане системных требований Collapse OS крайне неприхотлива. Алгоритм её работы предусматривает полную индивидуальную сборку, а в качестве комплектующих для работы ОС можно использовать компоненты, найденные на постапокалиптической свалке.

Для запуска системы, по утверждению разработчика, достаточно 8 КБ свободного дискового пространства и 56 КБ оперативной памяти. Зарубиться в Fallout на таком ПК не получится — зато можно будет редактировать текстовые документы и компилировать исходные файлы ассемблера для широкого спектра микроконтроллеров и процессоров. Заявлена и поддержка широкого спектра устройств хранения. По словам Дюпра, в ситуации, когда человечеству придётся буквально выживать, необходимость в такой «всеядной ОС» будет невероятно высока. По случаю релиза операционной системы разработчик выложил её в свободный доступ.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.