Президент заявил о необходимости проведения местных выборов

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Местные выборы должны пройти как можно скорее по всей стране. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.
Зеленский заявил, что местные выборы пройдут как можно скорее.
“Местные выборы… Смотрите, мы же хотели честно, сразу все перезагрузить. Есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить. Как только мы сможем это сделать, мы это сделаем”, – сказал он.
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