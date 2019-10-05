0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 202 0

Президент заявил о необходимости проведения местных выборов

Президент заявил о необходимости проведения местных выборов

Местные выборы должны пройти как можно скорее по всей стране. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

Зеленский заявил, что местные выборы пройдут как можно скорее.

“Местные выборы… Смотрите, мы же хотели честно, сразу все перезагрузить. Есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить. Как только мы сможем это сделать, мы это сделаем”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.