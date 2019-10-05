“Нафтогаз” потратил на услуги юристов в споре с “Газпромом” 46 млн евро

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На оплату услуг юристов в споре между национальной компанией “Нафтогаз Украины” и ПАО “Газпром” НАК потратил уже 46 млн евро.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.
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Так, в апреле текущего года договор на оказание таких услуг “Нафтогаз” подписал с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS. Сумма договора составила 14 млн евро.
Там указывается, что почасовая оплата партнера (компании Wikborg Rein Advokatfirma AS. — Ред.) составляет 475 евро, старшего юрисконсульта — 356 евро, старшего юриста — 321 евро, юриста — 261 евро и старшего консультанта — 475 евро.
В июле 2018 года с Wikborg Rein Advokatfirma AS был подписан еще один договор. По нему, “Нафтогаз” заплатил норвежской фирме 18 млн евро.
Еще раньше та же компания получила от “Нафтогаза” 4 млн евро по договору, который был заключен в декабре 2017 года.
Кроме того, в ноябре 2016 года “Нафтогаз” заключил договор с Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA на сумму 6 млн евро, а в сентябре 2016 года — на 4 млн евро.
Таким образом, по данным Prozorro, всего на услуги норвежских юристов в споре с “Газпромом” “Нафтогаз” потратил уже 46 млн евро. Тем не менее, спор еще не завершен. И сегодня, 9 октября, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) начинает слушания по иску российского “Газпрома” на решение Стокгольмского арбитража, который обязал ее выплатить НАК “Нафтогаз Украины” 2,56 млрд долларов.
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