Решений по повышению тарифов не принималось - Гончарук

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Кабинет министров пока не планирует меры для увеличения тарифов на отопление.
Об этом рассказал на брифинге после заседания Кабмин 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук.
“Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время что-либо предпринимать, чтобы повысились тарифы”, – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
В то же время Гончарук напомнил, что решение об этом принимает не только правительство, и давать прогноз на будущее отказался.
“Во-вторых, когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать ответ на этот вопрос. У меня его нет”, – отметил премьер.
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