В Украине готовят новую формулу растаможки "еврономеров" - мнение экспертов

Правительство готовит новую формулу растаможки автомобилей на еврономерах. После очередного митинга владельцев авто с иностранной регистрацией чиновники пообещали еще раз пересмотреть правила.

Напомним, перед этим правительство отсрочило применение штрафов к владельцам “еврономеров” до 1 января 2020 года. Какие именно изменения готовят чиновники.

Владельцы авто на еврономерах не сдаются и требуют, чтобы растаможку сделали дешевле. Если к ним не прислушаются – обещают очередные забастовки.

Александр Чернявский из движения “АвтоЕвроСила” свой 17-летний Volkswagen приобрел за рубежом за 1200 евро и до сих пор не растаможил – из-за заоблачных налогов, которые, мол, в несколько раз превышают стоимость самого автомобиля.

“Посчитали: примерно 2600 евро только акциза, то есть стоимость растаможки авто составила более 300% его собственной стоимости – более 3 тысяч евро. В льготный период это было более 2 тысяч евро”, – говорит Чернявский.

“По неофицильным данным, на территории Украины более миллиона таких автомобилей. Очень много авто пошло на свалку. Растаможили в основном по акции в 50% те авто, которые стареют. А сейчас растаможивают более новые, потому что коэффициент возраста меньше”, – рассказывает автоэксперт Сергей Ключук.

В интервью министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказывает, какие нормы действующего законодательства могут пересмотреть:

“Во-первых, предложение “АвтоЕвроСилы” – отменить коэффициент возраста, который сейчас влияет на стоимость растаможивания подержанных авто. Во-вторых, дать возможность ввозить ретроавто, потому что действующее законодательство не позволяет этого делать. В-третьих, пересмотреть требования по экостандартам, так как на сегодняшний день из-за ограничений по [стандарту] “Евро 5” грузовые авто тоже не могут заезжать”, – отмечает Криклий.

А чтобы поощрить украинцев покупать новые машины, в Кабмине предлагают вернуть утилизационный сбор, который отменили в 2014 году, а также обязательный техосмотр. Ведь изношенные автомобили портят экологию и угрожают безопасности движения.