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В бюджете остается 2/3 неиспользованных фермерских дотаций

В бюджете остается 2/3 неиспользованных фермерских дотаций

С начала года отечественный агросектор получил лишь 29% средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК.

Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики по состоянию на 20 сентября.

Так, на 2019 год из общего фонда бюджета на господдержку АПК выделили 5,909 млрд грн. Пока украинские фермеры потратили только 1,7 млрд грн.

В частности, на дотации по программе поддержки животноводства направили чуть больше 1 млрд грн (из запланированных 3,5 млрд грн), по программе поддержки сельхозпроизводителей – 331,1 млн грн (из 881,8 млн грн), по программе поддержки фермерства – 136,2 млн грн (из 800 млн грн).

Напомним, в прошлом году инфраструктуру в АПК обновили 15 предприятий: “Прогресс”, “Винницкая птицефабрика” (МХП), “Генетик-Инвест”, “Урманское”, “Аграрная компания 2004”, МВК “Екатеринославский”, ВК “Днепровский”, КФХ “Мечта”, ОООГФУ Агро”, ФГ “Персей Агро”, ООО “Селекционный центр свиноводства”, ФХ “Агротрейд 2006”, ООО “Марлен КД”, ООО “Агро Рось”, ООО “Кищенцы”. Все они получили дотации от государства по бюджетной программе “Государственная поддержка животноводства, хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры”.

По материалам УНН
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