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Какой бизнес чаще всего проверяют регуляторы - исследование (инфографика)

Какой бизнес чаще всего проверяют регуляторы - исследование (инфографика)

Государственные органы начинают проверять предприятия в среднем через 10 месяцев после регистрации. Быстрее всего приходит с проверкой Госпотребслужба. Пенсионный фонд начинает проверки в среднем через 10 месяцев после регистрации.

Об этом свидетельствуют результаты исследования VoxUkraine.

“Из 686 379 новых предприятий попали в круг внимания регуляторов 2 099 (0,3% от общего количества), а проходили проверку и получили заключение по ней только 1 203 общества с ограниченной ответственностью”, – говорится в сообщении.

Чаще всего проверки проходили:

  • новые предприятия по КВЭД “розничная торговля горючим” (38% от общего количества новых предприятий в этой сфере),
  • сферы медицинских услуг (27%).

В областях, где зарегистрировано наибольшее количество предприятий, почти не проводятся проверки:

  • в сфере строительства жилых и нежилых строений было осуществлено 67 проверок на 4 702 новых бизнеса (1,4%),
  • в сфере предоставления в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества – 55 на 5 376 (1%),
  • в сфере неспециализированной оптовой торговли было проведено 48 проверок на 28 379 предприятий.

Больше всего нарушений нашли:

  • в сфере розничной торговли топливом. Здесь государственные регуляторы выявили 1400 нарушений (в среднем по 12 на одно предприятие) при среднем значении по всем отраслям в 3 нарушения на предприятие.
  • В сфере предоставления жилья в аренду – 650 нарушений, почти по 12 нарушений на предприятие.
  • На предприятиях сферы строительства государственные регуляторы находили по 3 нарушения на 1 предприятие, а для неспециализированной оптовой торговли соотношение проверок и нарушений 1:1.

Справка Finance.ua:

Напомним, за нарушение трудового законодательства для юридических и физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд:

  • 125 190 грн штрафа предполагается за:

- допуск работника к работе без оформления трудового договора,
- оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время,
- выплату заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ.

По материалам Finance.UA
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