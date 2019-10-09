Какой бизнес чаще всего проверяют регуляторы - исследование (инфографика)

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Государственные органы начинают проверять предприятия в среднем через 10 месяцев после регистрации. Быстрее всего приходит с проверкой Госпотребслужба. Пенсионный фонд начинает проверки в среднем через 10 месяцев после регистрации.
Об этом свидетельствуют результаты исследования VoxUkraine.
“Из 686 379 новых предприятий попали в круг внимания регуляторов 2 099 (0,3% от общего количества), а проходили проверку и получили заключение по ней только 1 203 общества с ограниченной ответственностью”, – говорится в сообщении.
Чаще всего проверки проходили:
В областях, где зарегистрировано наибольшее количество предприятий, почти не проводятся проверки:
Больше всего нарушений нашли:
Напомним, за нарушение трудового законодательства для юридических и физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд:
- допуск работника к работе без оформления трудового договора,
- оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время,
- выплату заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ.
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