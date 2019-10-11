Создатель Android показал смартфон с вытянутым экраном (фото)

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Смартфон Essential Phone (он же — Essential PH-1), созданный компанией «отца» операционной системы Android Энди Рубина, раньше провалился в продажах и был снят с производства. Но Энди Рубин все же смог удержать стартап на плаву, и теперь он хочет дать своему детищу второй шанс.
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Essential Products разрабатывает некий новый тип смартфона, которым в основном нужно управлять посредством голосовых команд. Поэтому Энди Рубин опубликовал множество фотографий весьма необычного концептуального смартфона Project Gem, который в итоге может оказаться тем самым Essential Phone 2. Его главная особенность — невероятно вытянутый экран.
Производители уже давно экспериментируют с форм-факторами, но последнее время особенно активно, что неудивительно в нынешних условиях стагнации рынка. Каждый пытается изобрести новый «iPhone», который перевернет рынок смартфонов. Предлагаем вашему вниманию фотографии, демонстрирующие множество ранних прототипов смартфона Project Gem в разных цветах корпуса.
На фото можно видеть прототипы в четырех ярких цветах и зеркальное глянцевое покрытие. Корпус изготовлен с использованием специального материала GEM Colorshift.
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