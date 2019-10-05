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Нафтогаз заплатит за рекламу собственной реформы 33 млн гривен

Нафтогаз заплатит за рекламу собственной реформы 33 млн гривен

НАК «Нафтогаз Украины» потратит на рекламу в 2020-м году 33,8 млн грн. Соответствующее объявление на площадке Prozorro монополист разместил 8 октября. Аукцион по выбору подрядчика должен состояться 16 декабря 2019 года.

Заказчик выделяет несколько направлений, которые победителю тендера придется разъяснять украинцам:

- Реформа рынка газа в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.

- Реформа корпоративного управления госпредприятий.

- Коммуникационная поддержка «Нафтогаза» в работе с промышленными и бытовыми потребителями.

- Повышение информированности бытовых потребителей относительно возможностей более эффективного использования энергоресурсов.

- Информационное сопровождение трансформации группы «Нафтогаз».

В рамках общего заказа подрядчику нужно будет разработать несколько маркетинговых стратегий, изготовить минимум шесть видеороликов, а также 50 рекламных макетов для прессы и еще четыре – для размещения на бигбордах.

А также провести две масштабные рекламные кампании на общенациональных телеканалах с охватом аудитории не менее 80%: с 15 февраля по 15 апреля 2020-го, а также с 15 августа по 15 октября того же года.

По материалам УБР
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