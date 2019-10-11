Всемирный банк предупреждает об ухудшении перспектив роста мировой экономики

Перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, торговой напряженности и экономического спада в Европе.

Об этом предупредил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

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Во время своего выступления в Университете Макгилла в Монреале он допустил, что темпы роста мировой экономики в этом году могут быть ниже ранее прогнозируемых 2,6%.

«Рост глобальной экономики замедляется. В июне Всемирный банк прогнозировал, что мировая экономика в 2019 году вырастет на 2,6%, что станет самым медленным ростом за последние три года, но сейчас мы ожидаем, что он может быть еще слабее из-за Brexit, рецессии в Европе и неопределенности в торговле. Более того, во многих развивающихся странах рост инвестиций слишком медленный, чтобы будущие доходы могли расти значительным образом”, – отметил Малпасс»

Глава Всемирного банка порекомендовал странам в условиях замедления роста экономики проводить «четкие структурные реформы», в том числе усиливать верховенство права с тем, чтобы частные компании могли конкурировать с государственными предприятиями.

«Для многих государств это будет означать открытие их закрытых и защищенных рынков, обеспечение возможности рыночным силам определять уровень цен и либерализацию потоков капитала», – заявил он, отметив, что это способствовало бы привлечению большего объема инвестиций как иностранных, так и внутренних.