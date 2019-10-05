Гончарук анонсировал увеличение оборонного бюджета Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что со следующего года оборонный бюджет Украины будет увеличен.

По его словам, информация о том, что правительство планирует сократить расходы на оборону и социальные льготы, является неправдивой.

“В публичной плоскости звучат идеи по поводу “зрада, зрада”. Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены”, – заявил он.

При этом премьер отметил, что в процентном соотношении данный показатель сохранится на уровне 5,4% от общего фонда.

“Поэтому пропорционально они не уменьшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд”, – заявил он.