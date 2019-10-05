Гончарук анонсировал увеличение оборонного бюджета Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что со следующего года оборонный бюджет Украины будет увеличен.
По его словам, информация о том, что правительство планирует сократить расходы на оборону и социальные льготы, является неправдивой.
“В публичной плоскости звучат идеи по поводу “зрада, зрада”. Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены”, – заявил он.
При этом премьер отметил, что в процентном соотношении данный показатель сохранится на уровне 5,4% от общего фонда.
“Поэтому пропорционально они не уменьшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд”, – заявил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3254 16
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 11561 9
В Украине могут запретить продавать молочную продукцию, содержащую растительные ингредиентыПозавчера, 20:40 - 996 9
Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%Позавчера, 10:14 - 1370 6
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика)Вчера, 15:04 - 1091 4
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 11561 9
Кому проиндексируют доходы в октябреВчера, 09:05 - 5837 1
Украинцам планируют изменить систему штрафов за превышение скоростиВчера, 15:51 - 4127 1
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3254 16
Кто имеет право на досрочный выход на пенсиюВчера, 11:10 - 2595
Sony представила новый смартфон (фото)Вчера, 11:10 - 527
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1386
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1740
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1563
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2934