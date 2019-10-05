ГНС проверит факт о невыплате зарплат своим сотрудникам

Налоговая будет проверять информацию о возможных противоправных действиях должностных лиц Государственной налоговой службы (ГНС) по поводу невыплаты зарплат и их злоупотребления служебными обязанностями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“Недавно в средствах массовой информации появилась информация относительно «невыплаты в полном объеме заработных плат работникам Главного управления ГНС в г. Киеве. Учитывая обнародованную информацию, в ГНС начата служебная проверка относительно возможных противоправных действий должностных лиц налоговой службы столицы”, – отмечается в сообщении.

Для проведения проверки создали рабочую группу, в состав которой вошли представители центрального аппарата налоговой службы. Проверка должна установить соблюдение условий оплаты труда, в том числе начисления и выплаты соответствующих надбавок и премий.

Если приведенная в СМИ информация подтвердится, должностные лица ГУ ГНС в г. Киеве, виновные в противоправных действиях будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.