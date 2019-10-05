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Киевстар отменил плату за использование услуги Mobile ID

Киевстар отменил плату за использование услуги Mobile ID

Киевстар сообщает, что с сегодняшнего дня использование цифровой мобильной идентификации и электронной подписи Mobile ID включено во все тарифные планы для корпоративных и контрактных абонентов.

Стоимость услуги – 0 гривен.

До сегодняшнего дня плата за услугу составляла 50 грн в месяц.

Где работает услуга Mobile ID – Электронная цифровая подпись работает на смартфоне, планшете, мобильном.

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Чем полезен Mobile ID – идентифицирует пользователя через мобильное устройство для пользования онлайн-сервисами: административные услуги на государственных ресурсах с поддержкой сервиса Mobile ID; система электронной отчетности; система электронного документооборота и т. д.

Как подключить услугу Mobile ID:

  • Нужно в магазине Киевстар подписать заявку на активацию услуг.
  • Заменить свою старую SIM-карту на новую (бесплатно), которая поддерживает Mobile ID. Номер сохраняется.
  • Активировать Mobile ID.
  • Срок действия бесплатной услуги Mobile ID – до конца 2020 года.
По материалам Finance.UA
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