Украинские дороги получат немецкую основу

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В Украине дороги на слабом грунте будут ремонтировать и строить по немецкой технологии, разработанной компанией HUESKER. Немцы уже научили дорожников из украинской компании «Автомагистраль-Юг», как строить качественные дороги.
Несколько специалистов компании «Автомагистраль-Юг» побывали в Германии, им показали, как ведется строительство дорожного полотна на слабой грунтовой основе.
Немцы используют инновационную систему Ringtrac с оболочкой из геотекстиля, которая заполняется минеральными материалами. Геооболочка создает свайное поле с равноудаленными друг от друга сваями, передающими нагрузку из конструкции в несущие слои основания.
Такой метод строительства дорожного полотна прекрасно подходит для слабых грунтов, все осадки происходят на стадии строительства, на движение грунтовых вод не оказывается плохого воздействия, а соседние сооружения не подвергаются дополнительной осадке.
Дороги с системой Ringtrac строят не только в Германии, но и в ряде других стран. Например, в Польше и в Турции. В Украине подобную систему при строительстве дорог можно применять достаточно широко, ведь есть много мест со слабым грунтом.
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