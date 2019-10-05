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Украинские дороги получат немецкую основу

Украинские дороги получат немецкую основу

В Украине дороги на слабом грунте будут ремонтировать и строить по немецкой технологии, разработанной компанией HUESKER. Немцы уже научили дорожников из украинской компании «Автомагистраль-Юг», как строить качественные дороги.

Несколько специалистов компании «Автомагистраль-Юг» побывали в Германии, им показали, как ведется строительство дорожного полотна на слабой грунтовой основе.

Немцы используют инновационную систему Ringtrac с оболочкой из геотекстиля, которая заполняется минеральными материалами. Геооболочка создает свайное поле с равноудаленными друг от друга сваями, передающими нагрузку из конструкции в несущие слои основания.

Такой метод строительства дорожного полотна прекрасно подходит для слабых грунтов, все осадки происходят на стадии строительства, на движение грунтовых вод не оказывается плохого воздействия, а соседние сооружения не подвергаются дополнительной осадке.

Дороги с системой Ringtrac строят не только в Германии, но и в ряде других стран. Например, в Польше и в Турции. В Украине подобную систему при строительстве дорог можно применять достаточно широко, ведь есть много мест со слабым грунтом.

По материалам autonews.ua
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