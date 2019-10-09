0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 210 0

Кому в Украине поможет глобальный кризис - председатель правления Citibank

Кому в Украине поможет глобальный кризис - председатель правления Citibank

Следующий мировой кризис может быть вызван различными причинами. При этом весьма вероятным сценарием остается рецессия на фоне торговых войн. Прогноз мировой торговли уже резко ухудшился, кроме того, об этом риске неоднократно предупреждал Международный валютный фонд (МВФ). Тем не менее, явных предвестников кризиса пока нет, считает председатель правления Citibank в Украине Александр МакУортер.

А вот то, как возможная глобальная рецессия отразится на украинской экономике, по словам банкира, зависит именно от причин, которые вызовут спад.

“Все зависит от причин, вызвавших кризис. Если виной тому станет торговый конфликт, то, скорее всего, изменившуюся ситуацию почувствуют на себе страны с экспортоориентированной экономикой. К ним, собственно, и относятся крупнейшие торговые партнеры Украины. Хотя, считаю, что в любом случае неплохо себя будет чувствовать сельскохозяйственный сектор, потому что людям нужно питаться”, – предположил МакУортер.

Он напомнил, что, кроме потерь, кризис всегда приносит возможности.

“Взять хотя бы сектор IT, где инвестиции всегда идут в производительность. Если наступит кризис, компании еще больше начнут инвестировать именно в производительность для того, чтобы попробовать сократить свои расходы и создать возможности для роста. Всегда есть кто-то, кто чувствует себя лучше, кто-то – хуже. Все зависит от природы кризиса”, – резюмировал банкир.

Карты для хранения денег

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В июльском докладе “Перспективы развития мировой экономики” МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим, апрельским докладом, небольшое – всего минус 0,1%, МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.