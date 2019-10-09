Кому в Украине поможет глобальный кризис - председатель правления Citibank

Следующий мировой кризис может быть вызван различными причинами. При этом весьма вероятным сценарием остается рецессия на фоне торговых войн. Прогноз мировой торговли уже резко ухудшился, кроме того, об этом риске неоднократно предупреждал Международный валютный фонд (МВФ). Тем не менее, явных предвестников кризиса пока нет, считает председатель правления Citibank в Украине Александр МакУортер.

А вот то, как возможная глобальная рецессия отразится на украинской экономике, по словам банкира, зависит именно от причин, которые вызовут спад.

“Все зависит от причин, вызвавших кризис. Если виной тому станет торговый конфликт, то, скорее всего, изменившуюся ситуацию почувствуют на себе страны с экспортоориентированной экономикой. К ним, собственно, и относятся крупнейшие торговые партнеры Украины. Хотя, считаю, что в любом случае неплохо себя будет чувствовать сельскохозяйственный сектор, потому что людям нужно питаться”, – предположил МакУортер.

Он напомнил, что, кроме потерь, кризис всегда приносит возможности.

“Взять хотя бы сектор IT, где инвестиции всегда идут в производительность. Если наступит кризис, компании еще больше начнут инвестировать именно в производительность для того, чтобы попробовать сократить свои расходы и создать возможности для роста. Всегда есть кто-то, кто чувствует себя лучше, кто-то – хуже. Все зависит от природы кризиса”, – резюмировал банкир.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В июльском докладе “Перспективы развития мировой экономики” МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим, апрельским докладом, небольшое – всего минус 0,1%, МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.