ТОП-5 смартфонов (не от лидеров рынка)

Samsung и Apple давно заняли первые строчки в списке лидеров по производству мобильных телефонов. Их флагманы заслуженно приковывают внимание множества потребителей. Но, как отметили эксперты авторитетного сайта Consumer Reports (CR), другие производители тоже выпускают смартфоны с отличным функционалом.

Исследователи выделили пятерку телефонов, получивших очень высокие оценки при испытаниях и мало чем отличающихся от флагманов Samsung и Apple. При этом их можно приобрести за относительно скромные деньги. Цены здесь указаны на основе данных украинских сайтов.

OnePlus 6T (11-17 тыс. грн).

Эта модель предлагает приличное сочетание функций при доступной стоимости. Смартфон имеет дисплей диагональю 6,4 дюйма, а также сдвоенную камеру. Поддерживает работу двух SIM-карт, а его батарея при испытаниях на одном заряде продержалась 34 часа. При краш-тестах после 100 падений (с высоты около 75 см) корпус отделался только несколькими царапинами и потертостями.

OnePlus 7 Pro (15-25 тыс. грн).

У этого телефона еще больший экран – 6,7 дюймов, что сопоставимо с самыми большими моделями Samsung. При тестировании OnePlus 7 Pro получил высокие оценки за производительность, эффективность, простоту использования, долговечность и т.д.

Как и предыдущий телефон того же производителя, этот гаджет работает с двумя SIM-картами. Но время работы аккумулятора без подзарядки меньше – 27 часов. После 100 падений смартфон остался целым, получив в ходе испытаний лишь несколько незначительных царапин.

Google Pixel 3 XL (16-31 тыс. грн).

Отличный выбор для тех, кто предпочитает телефоны с «чистым» Android. Это означает, что владельцы таких устройств будут самыми первыми получать обновления программного обеспечения от поискового гиганта.

Диагональ у этой модели – 6,3 дюйма. Аккумулятор может проработать на одном заряде в среднем 23 часа. Но его можно зарядить беспроводным способом. В телефоне всего по одной камере на лицевой и задней панели. Однако основная камера оказалась одной из лучших на рынке при съемке неподвижных объектов.

Google Pixel 3 XL нуждается в надежном защитном чехле. 50 падений он еще кое-как выдержал, а вот после 100 краш-тестов задняя стеклянная панель и дисплей покрылись трещинами.

Google Pixel 3a XL (13-16 тыс. грн).

При довольно низкой стоимости этот смартфон получил высокие оценки экспертов. 6-дюймовый дисплей продемонстрировал отличные характеристики по производительности, а процессор – по быстродействию.

На одном заряде это устройство проработало 32,5 часа. Камеры – крепкие «середнячки» по сравнению с другими на рынке. Еще из минусов – не поддерживает беспроводную зарядку. При краш-тестах Google Pixel 3a XL выдержал сотню падений довольно неплохо.

LG G8 ThinQ (около 15 тыс. грн).

Эта модель, пришедшая на смену прошлогодней LG G7 ThinQ, по некоторых характеристикам даже опередила более дорогую LG V50 ThinQ.

Срок работы аккумулятора составил около 29,5 часов без подзарядки (это на 7 часов больше, чем в LG G7 ThinQ). Основная 12-мегапиксельная камера обеспечивает высококачественную съемку неподвижных изображений. Экран – 6,1 дюймов, выполненный по технологии OLED. Но ему нужен защитный чехол, так как он не пережил краш-тесты.