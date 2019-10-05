Эксперты рассказали, что именно Samsung исправила в смартфонах Galaxy Fold

Специалисты iFixit опубликовали отчет по итогам проведения второй разборки обновленного смартфона Galaxy Fold. Полгода назад они рассказали обо всех недостатках конструкции первой ревизии складного смартфона Samsung, но в итоге тот отчет был удален по просьбе Samsung.

Корейская компания, насколько известно, устранила все недостатки, связанные с гибким экраном, но анализ iFixit даёт нам лучшее представление о проделанной работе.

Одно из самых больших изменений – дополнительный металлический слой между дисплеем и опорными пластинами, который действует по принципу кольчуги. По-видимому, это придаёт жёсткости экрану, даже если он отделён от подвижного шарнира. Кроме того, есть и другие изменения, они небольшие, но не менее важные. Например, то, что петли обтянуты плёнкой для дополнительной защиты от попадания мусора, а на задней части дисплея имеется липкая полоска,