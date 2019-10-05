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General Electric замораживает пенсии сотрудникам

General Electric замораживает пенсии сотрудникам

General Electric Co (GE) замораживает пенсионный план для порядка 20 тысяч сотрудников в США для погашения своих объемных долгов, сообщает Reuters.

По информации агентства, американская компания также заморозит дополнительные пенсионные выплаты для примерно 700 сотрудников в США. Ожидается, что эти меры сократят чистый долг на $4-6 млрд, а также снизят пенсионный дефицит компании на $5-8 млрд.

Замораживание пенсии вступает в силу с 1 января 2021 года. Пенсионный план GE был закрыт для новых участников с 2012 года. На конец 2018 года в компании работало около 283 тысяч человек, около 97 тысяч из них — в Соединенных Штатах Америки.

Пенсионные планы GE являются одними из самых крупных обязательств компании, и на конец 2018 года они были недостаточно профинансированы на сумму около $27 млрд. Американские работники, которым грозит замораживание пенсий, будут переведены в пенсионный план с установленными взносами в 2021 году.

По материалам Дело
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