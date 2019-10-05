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В Кабмине запустили онлайн-сервис для контроля госпредприятий

В Кабмине запустили онлайн-сервис для контроля госпредприятий

Кабинет министров Украины запустил совместно с Opendatabot новый сервис, который поможет следить за изменениями, происходящими со всеми государственными предприятиями.

Об этом сообщил Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook.

“Раньше даже государство не всегда могло контролировать деятельность государственных предприятий, хотя все они – это наша общая собственность. Теперь такая возможность появилась у государственных служащих, журналистов и граждан. О любом выводе компаний из госсобственности или банкротстве теперь будут знать все” – говорится в сообщении на сайте Opendatabot.

Наиболее прибыльными отраслями для государственных предприятий традиционно остаются нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт.

Государственные предприятия электроэнергетической отрасли в 2018 г. суммарно получили 13,7 млрд грн чистой прибыли, что почти в 1,5 раза больше показателя 2017 года – 9,2 млрд грн. Предприятия транспортной отрасли в 2018 году на 23,6% ухудшили свой суммарный показатель чистой прибыли по сравнению с 5,7 млрд грн до 4,3 млрд грн.

Где зарегистрировано больше всего компаний:

  • На Киевщине (731 компания),
  • В Донецкой области (143 компаний),
  • В Харьковской области (137 компаний).

Меньше всего государственных компаний:

  • В Тернопольской области (31 компания),
  • В Черновицкой области (29 компаний),
  • В Кировоградской области (28 компаний).

Как проверить государственную компанию?

  • Открыть в Телеграме, Вайбере или Мессенджере Opendatabot.
  • Написать «Государственные компании».
  • При любых изменениях в мессенджер будет отправляться сообщение.
По материалам Finance.UA
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