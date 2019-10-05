В Кабмине запустили онлайн-сервис для контроля госпредприятий

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Кабинет министров Украины запустил совместно с Opendatabot новый сервис, который поможет следить за изменениями, происходящими со всеми государственными предприятиями.
Об этом сообщил Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook.
“Раньше даже государство не всегда могло контролировать деятельность государственных предприятий, хотя все они – это наша общая собственность. Теперь такая возможность появилась у государственных служащих, журналистов и граждан. О любом выводе компаний из госсобственности или банкротстве теперь будут знать все” – говорится в сообщении на сайте Opendatabot.
Наиболее прибыльными отраслями для государственных предприятий традиционно остаются нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт.
Государственные предприятия электроэнергетической отрасли в 2018 г. суммарно получили 13,7 млрд грн чистой прибыли, что почти в 1,5 раза больше показателя 2017 года – 9,2 млрд грн. Предприятия транспортной отрасли в 2018 году на 23,6% ухудшили свой суммарный показатель чистой прибыли по сравнению с 5,7 млрд грн до 4,3 млрд грн.
Где зарегистрировано больше всего компаний:
Меньше всего государственных компаний:
Как проверить государственную компанию?
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