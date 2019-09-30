Межбанк: понедельник сыграл за гривну

Первый день недели на валютном рынке в конечном итоге оказался позитивным для нацвалюты. Доллар подешевел с 24,80/24,85 до 24,72/24,76 гривен, хотя в середине дня и уверенно удерживался на отметке 24,87/24,90 практически весь период самых активных торгов.

Сказать, что на рынке ощущался большой перевес предложения – мы не можем. Практически, как мы и писали в своем утреннем прогнозе – выход того или иного крупного покупателя или продавца с объемами от 10 млн долларов – полностью изменял расклад спроса и предложения на торгах. Но после окончания самой активной фазы сессии – межбанк почти полностью уже находился в руках спекулянтов, которые и придавили на единичных сделках котировки к отметке 24,72/24,76 гривен за доллар к концу сессии.

Ход торгов:

С самого утра доллар стартовал с 24,80/24,85 (что было выше пятничного закрытия 24,78/24,83) и общий настрой рынка был на подорожание валюты. Экспортеры не спешили продавать основные объемы своей валюты, выжидая максимальных котировок и к 11 часам доллар вырос до 24,87/24,90 гривен. Этот уровень котировок продержался и до 12:00.

После полудня продавцы уже не имели особого времени и дальше играть “на повышение”, видимо посчитав, что большего выжать сегодня не удастся. Выйдя после 12 часов на рынок с основным предложением валюты, продавцы частично сбили котировки до 24,84/24,875 гривен к обеду. Сразу после него котировки еще держались на этом уровне 24,84/24,875 гривен, но после завершения активной фазы торгов – покатились вниз.

В 15:00 доллар у спекулянтов уже котировался на уровне 24,80/24,83 гривен, а к завершению сессии еще просел до 24,72/24,76. Несмотря на некоторые успехи гривны к концу дня – говорить об изменении общего настроения рынка с негативного для гривны на позитивный – мы не можем.

Общая обстановка на рынке осталась достаточно нервозной, и теперь окончательный расклад сил на торгах покажет поведение курса завтра – в день проведения аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Тем более, что несмотря на укрепление гривны к концу дня – справочный курс НБУ по сравнению с пятницей вырос с 24,6110 до 24,8801 гривен, а официальный курс Нацбанка составил 24,867568 гривен за доллар, что почти на 25 копеек выше, чем пятничный 24,611821.

Напряжение на рынке сохранилось.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,80 / 24,83

евро – 27,23 / 27,26

российский рубль – 0,3819 / 0,3828

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок: 1,0998 / 1,0999

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке