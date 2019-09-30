ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении экс-главы Госаудитслужбы

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Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии дела о незаконном обогащении экс-председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сторінку Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщается, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда во время рассмотрения вопроса о возможности назначения к рассмотрению обвинительного акта в отношении Гавриловой согласилась с позицией прокурора САП и постановила закрыть уголовное производство в части, касающейся обвинения по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение), в связи с признанием неконституционной указанной нормы Уголовного кодекса Украины.
Впрочем, как сказано в сообщении, экс-глава Госаудитслужбы продолжает обвиняться в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (умышленное недостоверное декларирование).
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