0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Как получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению

Как получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению

Для защиты прав потребителей Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела гарантированную компенсацию потребителям за несоблюдение стандартов в услугах электроснабжения.

Читайте также: В НКРЭКУ сообщили, подорожает ли электроэнергия после запуска нового рынка

Потребитель получает компенсацию за несоблюдение оператором системы распределения или электропоставщиком установленных сроков оказания услуг и выполнения работ, среди которых:

Потребитель может получить компенсацию от оператора системы или поставщика э/э за несоблюдение сроков предоставления услуг или работ по:
• выдаче технических условий на подключение;
• возобновлению электроснабжения;
• поверке счетчика;
• ответу на письменные обращения;
• качеству электроэнергии.

Размеры компенсации:
• 100-200 грн – для бытовых потребителей;
• 200-600 грн – для небытовых.

Средства начисляются автоматически через уменьшение счета потребителя об оплате электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения этих стандартов.

Как сэкономить на коммуналке 2019

Чаще всего поставщики не соблюдают стандарты по возобновлению э/э после перерыва более 24 часов. В таких случаях о ситуации необходимо сообщить в колл-центр компании. Если э/э отсутствует более 24 часов, потребитель должен получить компенсацию в размере 200 грн для бытовых и 400-600 грн – для небытовых потребителей.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:НКРЭКУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.