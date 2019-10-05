Как получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению

Для защиты прав потребителей Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела гарантированную компенсацию потребителям за несоблюдение стандартов в услугах электроснабжения.

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Потребитель получает компенсацию за несоблюдение оператором системы распределения или электропоставщиком установленных сроков оказания услуг и выполнения работ, среди которых:

Потребитель может получить компенсацию от оператора системы или поставщика э/э за несоблюдение сроков предоставления услуг или работ по:

• выдаче технических условий на подключение;

• возобновлению электроснабжения;

• поверке счетчика;

• ответу на письменные обращения;

• качеству электроэнергии.

Размеры компенсации:

• 100-200 грн – для бытовых потребителей;

• 200-600 грн – для небытовых.

Средства начисляются автоматически через уменьшение счета потребителя об оплате электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения этих стандартов.

Чаще всего поставщики не соблюдают стандарты по возобновлению э/э после перерыва более 24 часов. В таких случаях о ситуации необходимо сообщить в колл-центр компании. Если э/э отсутствует более 24 часов, потребитель должен получить компенсацию в размере 200 грн для бытовых и 400-600 грн – для небытовых потребителей.