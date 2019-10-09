Для кого фриланс в США стал основой работой - исследование

Американцы все чаще пользуются фриланс-биржами. С начала года 35% трудоспособных лиц в США (а это 57 млн. людей) работали по системе фрилнас. Из них 28,5 млн. готовы и в дальнейшем работать таким образом.

Об этом свидетельствует ежегодное исследование фриланс-платформы Upwork совместно с организацией Freelancers Union.

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Для сравнения: в 2014 году всего 17% фрилансеров имели заработок в полную ставку, а уже в 2019 году их количество увеличилось до 28%.

По возрасту среди работающих во фрилансе преобладает молодое поколение:

• 53% рабочих достигли 18-22 лет;

• 40% – в возрасте 23-38 лет.

Среди удобств фрилансеров в работе большинство отмечают гибкий график и возможность в необходимый момент уехать из крупных городов.

Они также верят, что рынок претерпел большие изменения за последнее трехлетие. В связи с развитием технологий фрилансеры теперь имеют возможность искать работу на специальных платформах. Кроме того, общество стало позитивнее воспринимать такой способ заработка.

Однако лишь 10% опрошенных довольны своим образованием, другие же считают, что его недостаточно для фриланса и согласились бы посещать специальные тренинги вместо занятий в колледже.