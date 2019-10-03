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СМИ назвали убыточные госпредприятия

СМИ назвали убыточные госпредприятия

Государственная аудиторская служба (ГАС) отчиталась правительству Украины об убытках и потерях государственных предприятий.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, который опубликовал письмо аудиторов.

Так, по результатам работы 2018 года ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которой в то время управляло Минагрополитики, получило 1,497 млрд гривен убытков при запланированных 38,7 млн гривен прибыли. А ГП Николаевский бронетанковый завод, которым управляет концерн Укроборонпром, получило 5 млн гривен убытков при запланированной прибыли в 2,5 млн гривен.

Также государственный завод Арсенал, органом управления которого является Государственное космическое агентство, получил 4,3 млн гривен убытков при плановых 6,3 млн гривен прибыли.

Кроме того, аудиторы отчитались о недополученной прибыли в двух госпредприятиях.

В 2018 году ГП Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля, которым управляет космическое агентство, недополучило прибыль на сумму 116,17 млн гривен. А ГП Классификационное общество Регистр судоходства Украины, органом управления которого является Морская администрация, недополучило прибыли на сумму 4,3 млн гривен.

По материалам Економічна Правда
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