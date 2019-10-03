СМИ назвали убыточные госпредприятия

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная аудиторская служба (ГАС) отчиталась правительству Украины об убытках и потерях государственных предприятий.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, который опубликовал письмо аудиторов.
Так, по результатам работы 2018 года ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которой в то время управляло Минагрополитики, получило 1,497 млрд гривен убытков при запланированных 38,7 млн гривен прибыли. А ГП Николаевский бронетанковый завод, которым управляет концерн Укроборонпром, получило 5 млн гривен убытков при запланированной прибыли в 2,5 млн гривен.
Также государственный завод Арсенал, органом управления которого является Государственное космическое агентство, получил 4,3 млн гривен убытков при плановых 6,3 млн гривен прибыли.
Кроме того, аудиторы отчитались о недополученной прибыли в двух госпредприятиях.
В 2018 году ГП Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля, которым управляет космическое агентство, недополучило прибыль на сумму 116,17 млн гривен. А ГП Классификационное общество Регистр судоходства Украины, органом управления которого является Морская администрация, недополучило прибыли на сумму 4,3 млн гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияВчера, 20:01 - 3361 16
Rozetka ввела плату за самовывоз товаров3 ч. назад - 4084 12
Министр озвучила сроки старта отопительного сезонаПозавчера, 19:22 - 6456 4
Гончарук назвал условие для роста украинской экономики на 40%5 ч. назад - 1161 3
Как оформить субсидию онлайн (инфографика)03.10.2019, 19:02 - 1186 3
Rozetka ввела плату за самовывоз товаров3 ч. назад - 4084 12
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияВчера, 20:01 - 3361 16
В НБУ сообщили, имеет ли право банк передавать долг физлица коллектору без предупрежденияВчера, 14:01 - 3181 1
Фактическая зарплата в агросекторе втрое выше официальнойВчера, 21:00 - 2497
Куда украинцы в будущем могут поехать без визВчера, 15:16 - 2079 1
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)Позавчера, 12:10 - 868
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1520
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1405
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2673
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2947