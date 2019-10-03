По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,611 млн и 41,302 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 38), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,16-25,17 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 79,913 млн грн.



За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,1300 – 40 000

25,5000 – 7 777

25,1300 – 150 000

25,1300 – 120 000

25,1300 – 40 000

25,1300 – 100 000

25,1300 – 111 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,1000 – 10 000

25,1200 – 35 000

25,1200 – 2 200

25,1400 – 20 000

25,1500 – 10 000

25,1500 – 20 000

25,1500 – 3 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1864 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1631 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.