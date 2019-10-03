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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,611 млн и 41,302 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 38), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,16-25,17 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 79,913 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,1300 – 40 000
25,5000 – 7 777
25,1300 – 150 000
25,1300 – 120 000
25,1300 – 40 000
25,1300 – 100 000
25,1300 – 111 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,1000 – 10 000
25,1200 – 35 000
25,1200 – 2 200
25,1400 – 20 000
25,1500 – 10 000
25,1500 – 20 000
25,1500 – 3 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1864 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1631 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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