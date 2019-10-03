Роботизация оставит без работы 200 тыс. сотрудников американских банков

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В ближайшие десять лет роботизация в США выставит на улицу 200 тыс. банковских работников. Это будет крупнейшее массовое увольнение в финсекторе за всю историю Штатов. сообщает Fortune со ссылкой на доклад американской транснациональной банковской компании Wells Fargo & Co.
Несмотря на то, что американские финучреждения тратят на роботизацию своей работы по $150 млрд ежегодно (больше, чем любая другая отрасль), эти издержки со временем хорошо окупятся, рассказывает старший аналитик банковской корпорации Wells Fargo Securities Майк Майо.
По его словам, увольнять будут в первую очередь технических работников филиалов, колл-центров, бэк-офисов и прочих. Сократят штат где-то на третью-пятую часть. Но консультантов роботизация затронет меньше, поскольку там нужно живое общение. Правда, необходимость и в такой работе вскоре придет конец – в мире все чаще внедряют чат-ботов (программы, ведущие разговоры посредством нейросетей), и некоторые люди даже не подозревают, что общаются с машинами.
То же твердят и в международной консалтинговой компании McKinsey & Co. В мае ее руководство заявило, что за то же время численность работников фронт-офиса (то есть – банкиров и трейдеров, которые исторически считались самыми ценными специалистами) с увеличением числа роботов сократится на треть.
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