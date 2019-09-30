Режим дополненной реальности в Google Maps доступен в Украине (фото)

Около 2 месяцев назад компания Google запустила бета-тестирование режима дополненной реальности в приложении “Карты”. Только теперь AR-режим добрался до украинских пользователей, и они получили возможность его протестировать.

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AR-режим. Еще в феврале Google начала тестирование AR-режима в “Картах”, чтобы облегчить пользователям ориентирование на местности, сообщает “Информатор Tech”.

Несмотря на то, что это все еще бета-версия, работает она стабильно и исправно. Запустить режим проще простого: достаточно выбрать в Google Maps пункт назначения, нажать “Проложить маршрут”, и потом в левом нижнем углу экрана появится иконка перехода в AR-режим.

После этого остается только следовать указателям, которые накладываются поверх изображения улиц через камеру смартфона в реальном времени.

Google рекомендует использовать смартфон в качестве подсказки и не смотреть в него постоянно, чтобы избежать столкновений