Режим дополненной реальности в Google Maps доступен в Украине (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Около 2 месяцев назад компания Google запустила бета-тестирование режима дополненной реальности в приложении “Карты”. Только теперь AR-режим добрался до украинских пользователей, и они получили возможность его протестировать.
Читайте также: США начнут антимонопольное расследование против Google
AR-режим. Еще в феврале Google начала тестирование AR-режима в “Картах”, чтобы облегчить пользователям ориентирование на местности, сообщает “Информатор Tech”.
Несмотря на то, что это все еще бета-версия, работает она стабильно и исправно. Запустить режим проще простого: достаточно выбрать в Google Maps пункт назначения, нажать “Проложить маршрут”, и потом в левом нижнем углу экрана появится иконка перехода в AR-режим.
После этого остается только следовать указателям, которые накладываются поверх изображения улиц через камеру смартфона в реальном времени.
Google рекомендует использовать смартфон в качестве подсказки и не смотреть в него постоянно, чтобы избежать столкновений
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маркарова рассказала, почему нельзя снижать тарифы15 ч. назад - 2370 8
Шансы высоки: Газпром может получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»12 ч. назад - 1020 7
ФЛПам не будут запрещать предоставлять услуги - Гетманцев12 ч. назад - 1516 6
За девять месяцев в бюджеты всех уровней собрали на 18,6% больше налогов13 ч. назад - 409 6
Смолий объяснил, что происходит с курсом гривны13 ч. назад - 4121 5
Какая зарплата устраивает "рядового" украинца (опрос)7 ч. назад - 4959 2
Смолий объяснил, что происходит с курсом гривны13 ч. назад - 4121 5
Межбанк: пятница способна потрепать нервы12 ч. назад - 3637 1
Как проверить свой страховой стаж для пенсии онлайн2 ч. назад - 3190 2
Украинские заробитчане стали возвращаться из Германии в Польшу9 ч. назад - 2953
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1225
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1126
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1915
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2577
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2886