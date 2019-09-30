Германия собирается повысить налоги на авиаперелеты

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Правительство Германии планирует повысить налоги на билеты на авиарейсы в пределах Европы с 7,50 евро до 10,43 евро.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ.
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Правительство Германии, как ожидается, в следующую среду утвердит планы, которые также предусматривают повышение налогов на билеты на среднемагистральные рейсы с 23,43 до 32,57 евро, говорится в документе.
Налоги на дальнемагистральные рейсы вырастут до 58,63 евро с 42,18.
Повышение налогов, которое вступит в силу с 1 апреля 2020 года, является частью пакета бюджетных мер, разработанных правительством в прошлом месяце, направленных на защиту климата.
Ранее правительство Нидерландов усилило давление на ЕС, объявив о планах начать с 2021 года налогообложение воздушных перевозок, если Брюссель сам не предложит общеевропейское решение.
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